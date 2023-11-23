غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
التاريخ
11/23/2023 3:11:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نفذت طائرات الاحتلال الحربية، صباح اليوم الخميس، غارة جوية بين بلدتي يارين والبستان جنوب لبنان.
كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط بلدة طيرحرفا في القطاع الغربي.
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