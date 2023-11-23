الاحتلال يعتقل مدير مستشفى الشفاء
التاريخ
11/23/2023 3:11:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام فلسطينية نقلًا عن أحد أطباء مستشفى الشفاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عاملين وكوادر طبية بينهم الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي خلال إجلائهم.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN23112023000208011052ID1107475906
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.