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الاحتلال يعتقل مدير مستشفى الشفاء

11/23/2023 3:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام فلسطينية نقلًا عن أحد أطباء مستشفى الشفاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عاملين وكوادر طبية بينهم الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي خلال إجلائهم.

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