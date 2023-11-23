الأرجنتين تعلن احتمال نقل سفارتها إلى القدس في المستقبل

MENAFN - Al Wakeel News)قالت وزيرة الخارجية الأرجنتينية ديانا موندينو، إن الأرجنتين قد تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في المستقبل.وأشارت إلى أن هذا القرار كان قيد البحث ، مرجحة تأخير تطبيق هذا القرار بسبب الأوضاع الأمنية المحيطة بالدبلوماسيين الأرجنتينيين خلال النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في الوقت الراهن.



وقالت إن السفارة ستبقى حاليا في تل أبيب، لافتة إلى أن الكثيرين ينظرون إلى مسألة نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس على أنها قضية سياسية.



وأضافت: "هذه وجهة نظر، ولكن إذا كانت هناك سفارة تخدم العديد من المجتمعات في مكان واحد، فهذا سيكون أكثر فعالية وكفاءة".



وصرح الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي في وقت سابق، بأنه ينوي زيارة الولايات المتحدة وإسرائيل قبل تنصيبه رسميا.



وفاز السياسي اليميني المتطرف خافيير ميلي مساء الأحد بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين، ومن المتوقع أن يتولى مهام منصبه في 10 ديسمبر القادم.



ويدعو مايلي إلى دولرة الاقتصاد وخصخصة التعليم والصحة، ويرفض التعاون مع روسيا والصين والبرازيل، لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.



روسيا اليوم