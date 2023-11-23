-->

Thursday, 23 November 2023 01:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مذبحة الجيران.. مقتل 5 أشخاص بينهم طفلان من عائلة واحدة في أنقرة - صور

11/23/2023 3:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قتل 5 أشخاص من عائلة واحدة بينهم طفلان برصاص بندقية أحد جيرانهم في العاصمة التركية أنقرة.

وبحسب وسائل إعلام التركية ، اندلع شجار ليلة أمس الأربعاء، بين جيران يعيشون في نفس المبنى بشارع باباتيا في منطقة مصطفى كمال بمنطقة سينجان.

على إثر ذلك، أطلق رجل يبلغ من العمر 72 عاما، النار على 5 أفراد من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم بين 71 و11 عاما.


وانتقلت فرق الشرطة والطواقم الطبية إلى مكان الحادث فور إخطار سكان المبنى، وتم القبض على المشتبه به من قبل فرق إدارة شرطة منطقة سينجان.


وأفادت التقارير الأولية بأن سبب الشجار بين الطرفين كان الضوضاء. وفتحت فرق الشرطة تحقيقا في الحادث.










لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN23112023000208011052ID1107475904

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث