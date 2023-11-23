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تحذير من الجرائم الإلكترونية للمواطنين: لا تشاركوا هذه البيانات عبر الواتساب

11/23/2023 3:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية أنس العجارمة، من التعامل مع رسائل مجهولة المصدر، خصوصاً فيما يتعلق بالبيانات المصرفية والبنكية.
وقال العجارمة، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، إن وحدة الجرائم تلقت الكثير من الشكاوى والبلاغات من أردنيين ومقيمين، بخصوص محاولات لاختراق تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب".


ودعا العجارمة إلى عدم مشاركة البيانات المصرفية والمعلومات المالية مع أي شخص آخر، خصوصاً البنكية، إذ يتم استغلالها لاحقاً وبالتالي يتعرض الشخص إلى النصب والاحتيال.


وأوضح أنه تم التعاون مع جمعية البنوك والبنك المركزي من أجل توعية المواطنين، عبر رسائل تحذيرية للمواطنين شأنها الحيلولة دون الوقوع في مصيدة المحتالين.

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