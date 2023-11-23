طائرة قطرية تتوجه إلى العريش تحمل مساعدات لدعم غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
توجهت إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم، طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل 41 طنا من المواد الغذائية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، تمهيدا لنقلها إلى غزة، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 14 طائرة بإجمالي 533 طنا من المساعدات وفقا لما افادت وكالة الانباء القطرية .
وتأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.
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