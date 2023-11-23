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طائرة قطرية تتوجه إلى العريش تحمل مساعدات لدعم غزة

11/23/2023 3:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توجهت إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم، طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل 41 طنا من المواد الغذائية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، تمهيدا لنقلها إلى غزة، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 14 طائرة بإجمالي 533 طنا من المساعدات وفقا لما افادت وكالة الانباء القطرية .


وتأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.

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