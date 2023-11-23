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مصدر فلسطيني يكشف سبب تأجيل اعلان بدء الهدنة في غزة

11/23/2023 3:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مصدر فلسطيني مُطلع على مباحثات اتفاق الهدنة بين الاحتلال وحماس، اليوم الخميس، إن تأجيل بدء سريان الاتفاق له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة المتعلقة بقوائم أسماء الأسرى لدى حماس وآلية تسليمهم".


وأوضح المصدر وفقا ل" فرانس برس": خلال ساعات النهار اليوم الخميس من المفترض الإعلان من قطر بالتنسيق مع الوسطاء في مصر والأميركيين عن موعد بدء تنفيذ الهدنة وتحديد ساعة الصفر لدخولها حيز التنفيذ".


وأعلنت قطر في وقت سابق اليوم أن المحادثات التي تجريها مع مصر حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة بين الاحتلال وحركة حماس في غزة مستمرة وتمضي بشكل إيجابي، والإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة المتفق عليه سيتم خلال الساعات القادمة.

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