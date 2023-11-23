زلزال بقوة خمس درجات يضرب الفلبين

MENAFN - Al Wakeel News)ضرب زلزال بلغت قوته خمس درجات على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة /سارانجاني/ في الفلبين.



وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن الزلزال وقع على بعد 19 كيلومترا غرب بلدية /جلان/ الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 10 كيلومترات.



ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.



وفي 17 نوفمبر الحالي، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة جنوب الفلبين، وذلك دون ورود تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية.



وتقع الفلبين في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90 بالمائة من الزلازل في العالم.

