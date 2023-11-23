منظمة الصحة العالمية: 11 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات صحية عاجلة

MENAFN - Al Wakeel News)أكدت منظمة الصحة العالمية، أن 11 مليون شخص من السودان بحاجة إلى مساعدات صحية عاجلة وما يقرب من 25 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.



وقال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق الأوسط في بيان اليوم، إن الإحصائيات الواردة من السودان "صادمة"، محذرا أن كل تأخير في الاستجابة للأزمة السودانية "يكبدنا مزيدا من الخسائر في الأرواح".



وأضاف أن أكثر من 20 مليون شخص يواجه مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، في حين يعاني كل طفل دون سن الخامسة في السودان من سوء التغذية الحاد.