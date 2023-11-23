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إصابة طالبين برصاص الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

11/23/2023 3:11:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب طالبان، صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال توجههما إلى المدرسة بمخيم العروب شمال الخليل.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن الطالبين أصيبا بالرصاص الحي في رجليهما، ونُقلا على إثرها إلى مركز بيت فجار الطبي قرب المخيم.
وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال أطلق الرصاص الحي، والغاز السام على طلبة المدارس ومنازل المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.




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