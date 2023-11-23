إصابة طالبين برصاص الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب طالبان، صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال توجههما إلى المدرسة بمخيم العروب شمال الخليل.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن الطالبين أصيبا بالرصاص الحي في رجليهما، ونُقلا على إثرها إلى مركز بيت فجار الطبي قرب المخيم.
وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال أطلق الرصاص الحي، والغاز السام على طلبة المدارس ومنازل المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.
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