الاحتلال يغيّر قواعد الاشتباك مع حزب الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت مصادر لبنانية أن الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان وأدت الى استشهاد خمسة عناصر من حزب الله من بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، محاولة لكسر قواعد الاشتباك.
وبحسب المصادر فإن الغارة جاءت بعيدا عن نقاط الاشتباك اليومية، اي انها استهداف مباشر لمركز من مراكز الحزب وليست عملية اشتباك ميداني كما يحصل منذ الثامن من تشرين الاول.
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