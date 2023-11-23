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الاحتلال يغيّر قواعد الاشتباك مع حزب الله

11/23/2023 3:11:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت مصادر لبنانية أن الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان وأدت الى استشهاد خمسة عناصر من حزب الله من بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، محاولة لكسر قواعد الاشتباك.
وبحسب المصادر فإن الغارة جاءت بعيدا عن نقاط الاشتباك اليومية، اي انها استهداف مباشر لمركز من مراكز الحزب وليست عملية اشتباك ميداني كما يحصل منذ الثامن من تشرين الاول.

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