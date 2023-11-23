استشهاد 4 فلسطينيين في قصف على مخيم جباليا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف شارع أبو قمر في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة
وقبل قليل، استشهد 5 فلسطينيين وجرح آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
كما استشهد 15 شخصا، بالإضافة إلى عدد من المفقودين، في غارات إسرائيلية استهدفت 5 منازل شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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