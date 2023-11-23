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استشهاد 4 فلسطينيين في قصف على مخيم جباليا

11/23/2023 3:11:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف شارع أبو قمر في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة


وقبل قليل، استشهد 5 فلسطينيين وجرح آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.


كما استشهد 15 شخصا، بالإضافة إلى عدد من المفقودين، في غارات إسرائيلية استهدفت 5 منازل شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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