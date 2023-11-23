احتجاجا على تجويع غزة.. هند صبري تترك منصبها كسفيرة للنوايا الحسنة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الممثلة التونسية هند صبري استقالتها من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة؛ كسفيرة نوايا حسنة، احتجاجا على استخدام "سلاح التجويع" ضد سكان قطاع غزة.
وقالت صبري، في بيان باللغتين العربية والإنجليزية عبر حسابها بمنصة "إكس" مساء يوم الأربعاء: "بعد 13 عاما من العمل الإنساني عبر العالم.. استقيل من برنامج الغذاء العالمي".
وتابعت: "أكتب ذلك بقلب مثقل وحزن عميق؛ حيث قررت التخلي عن دوري كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة".
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