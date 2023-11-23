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احتجاجا على تجويع غزة.. هند صبري تترك منصبها كسفيرة للنوايا الحسنة

11/23/2023 3:11:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الممثلة التونسية هند صبري استقالتها من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة؛ كسفيرة نوايا حسنة، احتجاجا على استخدام "سلاح التجويع" ضد سكان قطاع غزة.


وقالت صبري، في بيان باللغتين العربية والإنجليزية عبر حسابها بمنصة "إكس" مساء يوم الأربعاء: "بعد 13 عاما من العمل الإنساني عبر العالم.. استقيل من برنامج الغذاء العالمي".

وتابعت: "أكتب ذلك بقلب مثقل وحزن عميق؛ حيث قررت التخلي عن دوري كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة".

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