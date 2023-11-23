الإحصاء: ارتفاع أسعار تكاليف البناء في الضفة بنسبة 0.32% الشهر الماضي

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية سجلت ارتفاعاً نسبته 0.32% خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة بشهر أيلول 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 120.91 مقارنة بـ120.52 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).
وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، فقد سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.57%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.23%، في حين سجلت مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة بالشهر السابق.
ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية:
ولفت الإحصاء إلى أن أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية سجلت ارتفاعاً نسبته 0.31% خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة بشهر أيلول 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 119.91 مقارنة بـ119.54 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).
وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، فقد سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.53%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.32%، في حين سجلت مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة بالشهر السابق.
ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم:
وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.51% خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة بشهر أيلول 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 119.63 مقارنة بـ119.03 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).
وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، فقد سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.82%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.24%، في حين سجلت مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة بالشهر السابق.
انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق:
كما سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.34% خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة بشهر أيلول 2023، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 117.84 مقارنة بـ118.24 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الأول 2008=100).
وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، فقد سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.75%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.36%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل المعدات وصيانتها ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.01%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة بالشهر السابق.
انخفاض طفيف في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه:
وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06% خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة بشهر أيلول 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 130.24 مقارنة بـ130.32 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).
وسجلت أسعار شبكات المياه انخفاضاً مقداره 0.42%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 134.71 مقارنة بـ135.27 خلال الشهر السابق، بينما سجلت أسعار خزانات المياه ارتفاعاً نسبته 0.83%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 120.41 مقارنة بـ119.42 خلال الشهر السابق.
انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي:
سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.11% خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة بشهر أيلول 2023، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 117.54 مقارنة بـ117.67 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).
ونوه جهاز الإحصاء، إلى أن بيانات قطاع غزة حول الرقم القياسي لتكاليف البناء والطرق وتكاليف شبكات المياه والصرف الصحي غير متوفرة، كما أن الاختلاف في نسب التغير لتكاليف المجموعات الرئيسة في كل من الرقم القياسي لإنشاء المباني أو الطرق أو شبكات المياه أو شبكات الصرف الصحي يعود إلى الاختلاف في تكوين تلك المجموعات.
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