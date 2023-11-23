الإحصاء: ارتفاع أسعار تكاليف البناء في الضفة بنسبة 0.32% الشهر الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية سجلت ارتفاعاً نسبته 0.32% خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة بشهر أيلول 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 120.91 مقارنة بـ120.52 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، فقد سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.57%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.23%، في حين سجلت مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية:

ولفت الإحصاء إلى أن أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية سجلت ارتفاعاً نسبته 0.31% خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة بشهر أيلول 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 119.91 مقارنة بـ119.54 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، فقد سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.53%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.32%، في حين سجلت مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم:

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.51% خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة بشهر أيلول 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 119.63 مقارنة بـ119.03 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، فقد سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.82%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.24%، في حين سجلت مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق:

كما سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.34% خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة بشهر أيلول 2023، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 117.84 مقارنة بـ118.24 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الأول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، فقد سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.75%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.36%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل المعدات وصيانتها ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.01%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه:

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06% خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة بشهر أيلول 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 130.24 مقارنة بـ130.32 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

وسجلت أسعار شبكات المياه انخفاضاً مقداره 0.42%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 134.71 مقارنة بـ135.27 خلال الشهر السابق، بينما سجلت أسعار خزانات المياه ارتفاعاً نسبته 0.83%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 120.41 مقارنة بـ119.42 خلال الشهر السابق.

انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي:

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.11% خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة بشهر أيلول 2023، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 117.54 مقارنة بـ117.67 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

ونوه جهاز الإحصاء، إلى أن بيانات قطاع غزة حول الرقم القياسي لتكاليف البناء والطرق وتكاليف شبكات المياه والصرف الصحي غير متوفرة، كما أن الاختلاف في نسب التغير لتكاليف المجموعات الرئيسة في كل من الرقم القياسي لإنشاء المباني أو الطرق أو شبكات المياه أو شبكات الصرف الصحي يعود إلى الاختلاف في تكوين تلك المجموعات.