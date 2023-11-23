الأمم المتحدة: هناك أُمّان تُقتلان في غزة كل ساعة

(MENAFN
- Palestine News Network )
نيويورك/PNN- قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوّث، إن "هناك أمّان تقتلان في قطاع غزة كل ساعة، و7 نساء كل ساعتين".
وأضافت في كلمة لها خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة، الليلة، أن "67% من القتلى المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانوا من الرجال، قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
وتابعت أن "الوضع انعكس بعد 7 أكتوبر، وأن 67% من 14 ألف مدني قتلوا في غزة كانوا من النساء والأطفال".
وقالت بحوث إن "النساء في غزة يصلين من أجل السلام، لكن إن لم يكن هناك سلام فإنهن يصلين من أجل الموت السريع أثناء نومهن وأطفالهن بين أذرعهن".
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن "ما يقرب من 800 ألف امرأة نزحن من قطاع غزة".
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