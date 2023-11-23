الأمم المتحدة: هناك أُمّان تُقتلان في غزة كل ساعة

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك/PNN- قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوّث، إن "هناك أمّان تقتلان في قطاع غزة كل ساعة، و7 نساء كل ساعتين".

وأضافت في كلمة لها خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة، الليلة، أن "67% من القتلى المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانوا من الرجال، قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

وتابعت أن "الوضع انعكس بعد 7 أكتوبر، وأن 67% من 14 ألف مدني قتلوا في غزة كانوا من النساء والأطفال".

وقالت بحوث إن "النساء في غزة يصلين من أجل السلام، لكن إن لم يكن هناك سلام فإنهن يصلين من أجل الموت السريع أثناء نومهن وأطفالهن بين أذرعهن".

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن "ما يقرب من 800 ألف امرأة نزحن من قطاع غزة".