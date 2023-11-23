سي إن إن: غالبية الفلسطينيين المؤهلين للإفراج عنهم من المراهقين

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- كشفت مراجعة إحصائية لقائمة الفلسطينيين المسجونين المحتمل الإفراج عنهم من قبل إسرائيل، أن أغلبهم تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة، أي أنهم أطفال بمعايير الأمم المتحدة في تصنيف الفئات العمرية.

ونشرت الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، قائمة بأسماء 300 فلسطيني في سجونها من المحتمل إطلاق سراحهم، إذ تعرض إسرائيل مرحلة ثانية محتملة من عمليات التبادل، وتشمل القائمة أعمار السجناء، والتهم التي يتم احتجازهم على أساسها.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن "معظم الفلسطينيين المدرجين ضمن قائمة المؤهلين للإفراج عنهم هم من المراهقين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا – وهم أطفال بموجب تعريف الأمم المتحدة –رغم أن حفنة منهم لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا ونحو 33 امرأة ".

أما بخصوص التهم التي أدخلت هؤلاء إلى سجون إسرائيل فإن أكثرها شيوعًا هي إلقاء الحجارة و"المساس بأمن المنطقة".

كما تم إدراج آخرين على أنهم محتجزون بتهمة دعم منظمات إرهابية غير قانونية، وتهم حيازة الأسلحة غير القانونية، والتحريض، وتهمتين على الأقل بمحاولة القتل.

وتم إدراج بعض الأشخاص على أنهم أعضاء في حماس وغيرها من الجماعات المسلحة، لكن العديد من السجناء لم يتم إدراجهم على أنهم ينتمون إلى أي منظمة.

350 طفلًا فلسطينيًّا في سجون إسرائيل

ونقلت " سي إن إن " عن رئيس الهيئة الفلسطينية لشؤون الأسرى والمحررين، فارس قدورة قوله إن "نحو 8300 أسير فلسطيني يقبعون حاليًّا في سجون الاحتلال الإسرائيلي"، وإن معظم السجناء من الرجال، فيما هناك أيضًا نحو 85 امرأة و350 طفلًا.

ولفت قدورة إلى أن "أكثر من 3000 منهم محتجزون فيما تسميه إسرائيل "الاعتقال الإداري" وهذا يعني أنهم محتجزون دون معرفة التهم الموجهة إليهم، ودون إجراءات قانونية مستمرة".

في المقابل تحتجز حماس 236 رهينة في غزة، من بينهم مواطنون أجانب من 26 دولة، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن الجيش الإسرائيلي.

واتفقت الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، على هدنة لمدة أربعة أيام للسماح بالإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيًّا في سجون إسرائيل ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.