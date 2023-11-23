هند صبري تستقيل من برنامج الأغذية العالمي احتجاجاً على تجويع سكان غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تونس/PNN- أعلنت النجمة التونسية هند صبري استقالتها من منصبها كسفيرة للنوايا الحسنة في برنامج الأغذية العالمي، احتجاجاً على استخدام التجويع كسلاح ضد سكان قطاع غزة المحاصر.

وقالت صبري، في بيان على صفحاتها الاجتماعية:“بعد 13 عاماً من العمل الإنساني عبر العالم (...)، قررتُ التخلي عن دوري كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة”.

وأضافت:“لقد رأيتُ، طوال هذه السنوات، كيف كرّسَ رجال ونساء شجعان في جميع أنحاء العالم حياتهم لخدمة الآخرين، ولهذا السبب، أكنّ لهم حبًا واحترامًا عميقين”.

وبررت صبري قرار الاستقالة بإحساسها بالعجز لعدم قدرتها، مع زملائها العاملين في البرنامج، على“القيام بواجبهم على أكمل وجه تجاه الأطفال والأمهات والآباء والأجداد في غزة”، حيث“لم يكن بوسعهم إلا عمل القليل في مواجهة آلة الحرب الطاحنة التي لم ترحم المدنيين الذين يحاصرهم الموت”.

وأضافت:“لقد حاولتُ إيصال صوتي على أعلى مستوى في برنامج الأغذية العالمي، والانضمام لزملائي في المطالبة باستخدام ثقل البرنامج -مثلما فعل بنجاح في السابق- للدعوة والضغط بقوة من أجل وقف إطلاق النار الإنساني والفوري في قطاع غزة، والاستفادة من نفوذ البرنامج لمنع استخدام التجويع كسلاح حرب”.

وأشارت إلى أنها كانت على ثقة بأن البرنامج الحاصل على جائزة نوبل للسلام، قبل 3 أعوام، والذي أدان استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، سوف يستخدم صوته بقوة، كما فعل في حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية المتعددة.

واستدركت بالقول:“ومع ذلك، فقد تم استخدام التجويع والحصار كأسلحة حرب، على مدى الأيام الستة والأربعين الماضية، ضد أكثر من مليوني مدني في غزة. وهو السلاح الذي قتل حتى الآن أكثر من 14 ألف شخص، وأصبح أكثر من 1.6 مليون شخص بلا مأوى، ودُمّر نصف المباني، وقصفت المستشفيات والمدارس، التي من المفترض أن تكون ملاجئ آمنة”.