الاحتلال يعتقل 76 مواطنا من الضفة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 76 مواطنا من الضفة.

فمن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين بينهم ثلاثة معتقلين محررين هم: أنيس أحمد صوافطة، ومحمد عمار دراغمة، ومعاذ دراغمة، وزوجة المعتقل المحرر يزن غالب صوافطة.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين، عُرف منهم: الشقيقان مهدي ويحيى خويرة، وابن عمهما لؤي خويرة من منطقة الضاحية، وسمير الزبيدي ونجله حسن من مخيم بلاطة، وصبيح الحوح والد الشهيد وديع من المدينة، إضافة إلى ثلاثة شبان لم تُعرف هوياتهم بعد من داخل مخبز يعيش.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين صهيب قبها، والمعتقل المحرر أحمد عز الدين عمارنة، من يعبد، وهيثم فواز صبيحات، من بلدة رمانة، والمعتقل المحرر رواد وسام فواز صبيحات، بعد استدعائه لمقابلة مخابراتها في معسكر سالم غرب جنين، وعز الدين زياد صدقة من قرية عنزة جنوب جنين، أثناء مروره على حاجز عسكري قرب المدينة.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال إبراهيم جمال حسان (44 عاما)، وعاطف سليمان عبيات من منطقة العبيات شرق بيت لحم، وإبراهيم محمد الخمور (28 عاما) من مدينة بيت جالا غربا، وحمزة خالد عياد (19 عاما) من منطقة وادي معالي وسط بيت لحم.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال عمر الجابري، ومعن العدوي، ومؤيد جابر أبو سل، وصامد جهاد جعارة، وحسن يوسف جوابرة، وجواد أبو هشهش، وهاشم جبر الطيطي، ونادر أحمد سمارة، ومحمد بدوي جوابرة، وعبد الله محمد حلايقة، ومحمود محمد البدوي، ومحمد ناصر محفوظ، وفؤاد أحمد الحدوش، وعبد الكريم جبر الطيطي، ومحمد الحدوش، من مخيم العروب.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال طفلا لم تُعرف هويته في منطقة الشياح قرب بلدة جبل المكبر، جنوب مدينة القدس، بعد إطلاق النار عليه، والشاب محمد عدنان عياد من بلدة أبو ديس بعد الاعتداء عليه.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد سعيد الخصيب، من قرية عارورة شمال غرب رام الله والبيرة.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: قصي رائد سليم، وهاني مهند سليم، ومحمد زكي بدران، ويحيى قاهر أبو هنية، ومصطفى قاهر أبو هنية، ويزن شبيطة عبد الحميد، وزكريا شبيطة عبد الحميد شبيطة، ومحمد أسامة رضوان، وغالب عارف سليم، ومنذر حسين أبو خالد، وأنس عبد العزيز سلامة، ومحمد رافع قاطش، وصفوان منصور سليم أبو نضال، وسامر طبيب، وأيمن عبد الكريم سليم، ومحمود غالب صبري بدوان، وأيهم بلال غناوي، وسعيد فاروق أبو هنية، ومؤمن فاروق أبو هنية، ومؤمن بكر أبو هنية، وعمار عمران حسين، وعبد الله حسام حوراي، وعاصم عوض منصور، وعصام رشيد رضوان، وعبد الطيف رياشي أبو معاوية، ومهنا أبو هنية، وأنس زهران هدشة، ومحمود حسن سلامة شريخان، وبراء محمد عصايرة، ومحمود آدم بدوان، ومجدي زعيم حسين، ونعيم حسين، وأشرف نزار سليم، وإسماعيل وليد رضوان، وإبراهيم شادي شبيطة، وعبد الرحمن محمد نصار، من بلدة عزون شرق قلقيلية.