أسعار الذهب ترتفع عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الخميس، بعد هبوطها أمس الأربعاء عند التسوية، لتحوم بالقرب من مستوى رئيسي عند 2000 دولار للأونصة.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.31% إلى 1999 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.42% إلى 1998 دولار للأوقية.
وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.28% إلى 103.530 نقطة.
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