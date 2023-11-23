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أسعار الذهب ترتفع عالمياً

11/23/2023 3:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الخميس، بعد هبوطها أمس الأربعاء عند التسوية، لتحوم بالقرب من مستوى رئيسي عند 2000 دولار للأونصة.


وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.31% إلى 1999 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.42% إلى 1998 دولار للأوقية.
وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.28% إلى 103.530 نقطة.


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