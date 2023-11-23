تفاصيل اللحظات الأخيرة .. سبب تأخير اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس

أكد مصدر فلسطيني مطلع على مباحثات اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس لوكالة فرانس برس الخميس أن التأخير في بدء سريان الهدنة "له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة المتعلقة بتفاصيل حول أسماء الأسرى الاسرائيليين وآلية تسليمهم".

وأوضح "خلال ساعات النهار اليوم من المفترض ان يتم الاعلان من قطر بالتنسيق مع الوسطاء في مصر والأمريكيين عن موعد بدء تنفيذ الهدنة وتحديد ساعة الصفر لدخولها حيز التنفيذ".

ويبدو أن اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام في غزة والإفراج عن العشرات من الرهائن المحتجزين لدى حماس والفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل قد واجه عقبة في اللحظة الأخيرة عندما قال مسؤول إسرائيلي إن القرار لن يدخل حيز التنفيذ قبل يوم الجمعة، أي بعد يوم واحد من الموعد المعلن عنه في الأصل.

وعد هذا الانفراج الدبلوماسي ببعض الراحة لأكثر من 1.7 مليون فلسطيني فروا من منازلهم تحت أسابيع من القصف الإسرائيلي، وكذلك للعائلات في إسرائيل التي تخشى على مصير أحبائها الذين تم أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر الذي شنته.

أعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، التأجيل مساء الأربعاء، دون تقديم سبب. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بعض التفاصيل النهائية لا تزال قيد الإعداد.

قالت دولة قطر، التي لعبت دورا رئيسيا في الوساطة مع حماس، في وقت مبكر من يوم الخميس إنه سيتم الإعلان عن موعد جديد لدخول الاتفاق حيز التنفيذ "في الساعات المقبلة". كان من المقرر أن يبدأ في الساعة العاشرة صباحا (08.00 بتوقيت غرينتش) اليوم الخميس. كما ساعدت الولايات المتحدة ومصر في التفاوض على الصفقة.

نتنياهو: الهدنة لن تنهي الحرب

أثار الاتفاق الآمال في إنهاء الحرب في نهاية المطاف، التي دخلت الآن أسبوعها السابع، والتي دمرت مساحات شاسعة من غزة بالأرض، وأججت موجة من العنف في الضفة الغربية المحتلة، وأثارت مخاوف من اندلاع حريق أوسع نطاقا في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الوطني إن الحرب ستستأنف بعد انتهاء الهدنة بهدف تدمير القدرات العسكرية لحماس وإنهاء حكمها المستمر منذ 16 عاما في غزة وإعادة جميع الأسرى المحتجزين في غزة والذين يقدر عددهم بنحو 240 أسيرا لدى حماس وجماعات أخرى.

واضاف نتنياهو: "الحرب مستمرة ... سنواصل ذلك حتى نحقق جميع أهدافنا"، مضيفًا أنه سلم الرسالة نفسها في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. وقدمت واشنطن دعماً عسكرياً ودبلوماسياً واسع النطاق لإسرائيل منذ بداية الحرب.

تسيطر القوات الإسرائيلية على جزء كبير من شمال غزة وتقول إنها فككت الأنفاق وجزءا كبيرا من البنية التحتية لحماس هناك. كشفت القوات الإسرائيلية يوم الأربعاء عما قالت إنه مخبأ كبير لحركة حماس في نفق أسفل مستشفى الشفاء. وكان أكبر مركز طبي في المنطقة في قلب معركة شرسة من الروايات حول تعريض المدنيين للخطر من قبل الجانبين.

في غضون ذلك، أمرت إسرائيل بإخلاء المستشفى الإندونيسي بالكامل في الشمال، حسبما قال الدكتور منير البرش، مسؤول وزارة الصحة داخل المستشفى.

وأضاف أن مسؤولي المستشفى يحاولون تنظيم حافلات لإجلاء نحو 200 مريض، من بينهم كبار السن وأطفال مصابون بحروق. احتدم القتال خارج المستشفى لعدة أيام، وتم بالفعل إجلاء مئات الأشخاص إلى الجنوب.

رغم التقدم في الشمال، يعترف المسؤولون الإسرائيليون بأن الكثير من البنية التحتية لحماس لا تزال سليمة، وهددوا بشن عمليات أوسع في جنوب غزة، حيث تكدس مئات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من الشمال في الملاجئ المكتظة التي تديرها الأمم المتحدة مع تضاؤل الغذاء والمياه والمواد الأساسية.

بالنسبة لحماس فإن وقف إطلاق النار من شأنه أن يوفر فرصة لإعادة تجميع صفوفها بعد أسابيع من الخسائر الفادحة على ما يبدو.





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