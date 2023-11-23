دراسة: استخدام سيارات إس.يو.في الكبيرة يزيد أعداد وفيات المشاة

أظهرت دراسة أن تزايد استخدام السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) الكبيرة يزيد مخاطر وفاة المشاة في حوادث التصادم، في الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات داخل بعض المدن لحظر استخدام سيارات الركوب ذات الحجم الكبير.

وأشار تقرير للمعهد الأمريكي لخدمات التأمين ضد حوادث المرور إلى أن السيارات وبخاصة "ذات المقدمات الأمامية الطويلة" والتي يرتفع غطاء محركها الأمامي بأكثر من متر واحد، تزيد احتمالات وفيات المشاة في حوادثها بنسبة 45% عن السيارات الصغيرة ذات المقدمة المنخفضة.

ويقول ديفيد هاركي رئيس معهد التأمين "بعض المركبات اليوم تصبح مخيفة عند المرور أمامها من منطقة عبور المشاة... هذه النتائج تقول لنا إن تقديراتنا صحيحة: كلما كان شكل السيارات أكثر شراسة، أصبحت أشد ضررا بالفعل".



وتوصل الباحثون في المعهد الأمريكي للتأمين ضد حوادث المرور إلى هذه النتائج بعد تحليل 17897 حادثا مروريا لسيارة ركوب بها راكب واحد اصطدمت بأحد المشاة، مع حساب طول وارتفاع مقدمة السيارات المتورطة في الحوادث.

وللحد من تأثير العوامل الأخرى على نتيجة الدراسة، استبعد المعهد السيارات المزودة بأنظمة مكابح إلكترونية تعمل بطريقة آلية عند ظهور أحد المشاة أمام السيارة والتي يمكن ان تؤثر على احتمال حدوث وفاة في الحادث، كما تتضمن هذه العوامل حدود السرعة وعمر ونوع السائر الذي تعرض للصدم.

من ناحيته يقول وين هو كبير مهندسي أبحاث النقل في المعهد إن شركات صناعة السيارات يمكن أن تدخل تغييرات على تصميم السيارات التي يمكن أن تقلل المخاوف بشأن سلامة المشاة.

وأضاف "المصنعون يستطيعون أن يجعلوا المركبات أقل خطورة بالنسبة للمشاة من خلال خفض مستوى المقدمة وغطاء المحرك والشبكة الأمامية لكي تصبح المقدمة منحدرة تحسن مستوى الرؤية للسائق من ناحية دون أن تؤثر سلبا على أداء السيارة.





