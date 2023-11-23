قرض فرنسي جديد بـ46 مليون يورو للأردن

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- Khaberni) خبرني - التقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان مع مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا الوسطى للوكالة الفرنسية للإنماء سيريل بيلير، بحضور كل من السفير الفرنسي لدى الأردن اليكسي لو كوور غرانميزون، ومدير مكتب الوكالة الفرنسية في عمّان لوران ديوريز، وفق بيان لوزارة التخطيط الخميس.
وأكدت طوقان خلال اللقاء، أهمية الشراكة مع الوكالة الفرنسية للإنماء ومؤسستي "الخبرة الفرنسية"، ذراع الدعم الفني للوكالة، و"بروباركو"، ذراع تمويل القطاع الخاص للوكالة، وقدرت دعمهم للأولويات التنموية والاستثمارية في الأردن.
وتم خلال اللقاء، مراجعة تقدم سير العمل في المشاريع القائمة والممولة من الوكالة، كما تم التباحث بشأن المشاريع قيد التحضير مع الوكالة للعام 2024 في قطاع المياه والصرف الصحي ودعم تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، وذلك ضمن إطار مذكرة التفاهم الخامسة للتعاون التنموي مع الجانب الفرنسي والتي تم توقيعها في شهر آذار من العام الحالي، وبسقف تمويلي يصل إلى 912 مليون يورو.
وأشار مدير الوكالة سيريل إلى الشراكة القوية بين الحكومة الأردنية والوكالة، وأكد التزام الوكالة بدعم الأولويات التنموية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام ضمن إطار مذكرة التفاهم الخامسة.
وعلى هامش الاجتماع، تم التوقيع على اتفاقية قرض تنموي مقدم من الوكالة الفرنسية للإنماء للمساهمة في تمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن بقيمة 46 مليون يورو، على ما ذكر البيان.
وتكمن أهمية هذا المشروع، وفق البيان، في "مساهمته في تمويل الخطة الوطنية للحد من فاقد المياه من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية لإمدادات المياه، وتحديث شبكات إمدادات المياه، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع المياه حيث سيتم تنفيذ المشروع خلال فترة 3 سنوات".
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