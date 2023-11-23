أنظمة الذكاء الاصطناعي تصبح من أكثر الانقسامات التكنولوجية والإيديولوجية أهمية

(MENAFN
) المحادثة المستمرة بشأن أنظمة الذكاء الاصطناعي التكراري أصبحت بسرعة واحدة من أكثر الانقسامات التكنولوجية والإيديولوجية أهمية في عصرنا. الجدل يدور حول ما إذا كان ينبغي أن تكون النماذج القوية للذكاء الاصطناعي التكراري مفتوحة المصدر أم مغلقة. ستؤثر نتائج هذا النقاش بشكل كبير على إنتاجية اقتصاداتنا، واستقرار مجتمعاتنا، ومستقبل بعض أغنى الشركات في العالم.
كما يؤكد أنصار النماذج ذات الشيفرة المفتوحة، مثل لاما 2 من ميتا بلوم من هاجينج فيس، التي تمكن المستخدمين من تخصيص برامج الذكاء الاصطناعي التكراري القوية بأنفسهم، أن هذا يوسع نطاق الوصول إلى التكنولوجيا، ويحفز على الابتكار، ويعزز الاعتماد على الرقابة الخارجية لتحسين الموثوقية.
كذلك تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة في التطوير والنشر، تقدم نماذج الشيفرة المفتوحة بديلًا للأنظمة المغلقة، مما يتحدى استحواذ الشركات الكبيرة. ومع ذلك، يؤكد الخصوم أن هذه النماذج المفتوحة قد تشكل خطرًا يفتح باندورا، حيث يمكن للجهات الجنائية استغلالها لنشر معلومات كاذبة على نطاق عالمي، ويمكن أن يلجأ الإرهابيون إلى استخدامها لتصنيع أسلحة سيبرانية أو بيولوجية.
في حين حذر جيفري هينتون، أحد رواد الذكاء الاصطناعي الحديث، من أن "خطر الشيفرة المفتوحة هو أنها تمكن المزيد من الأشخاص الغريبين من فعل أشياء أكثر جنونًا حتى".
ويقدم تاريخ أوبن اي آي، الشركة التي طورت برنامج تشات جي بي تي، العديد من الدروس. كما يوحي اسمها، تأسست الشركة البحثية في عام 2015 بالتزام بتطوير تكنولوجيا مفتوحة وقابلة للوصول قدر الإمكان. ومع ذلك، تخلى لاحقًا عن هذا النهج لأسباب تنافسية وأمان. قال إيليا سوتسكيفر، العالم الرئيسي في أوبن اي آي، بصراحة: "بكل صراحة، كنا مخطئين تمامًا". عندما أدركت أوبن اي آي أن نماذجها للذكاء الاصطناعي التكراري ستكون "قوية للغاية"، قال إنه لم يكن من المنطق تقديمها كشيفرة مفتوحة.
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