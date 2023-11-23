بنوك الأسواق الناشئة تغلب نظرائها المتفوقين في إدارة الاقتصاد

(MENAFN
) على مدى مسيرة مهنية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجال الاقتصاد، امتنعت دائمًا عن تقدير إمكانيات الاقتصادات الناشئة. باستخدام أسعار صرف القوة الشرائية لقياس أكثر دقة، أدركت الصين، بحلول عام 2014، وليس فقط تعويض الولايات المتحدة ولكن تجاوزها كأكبر اقتصاد في العالم. وفي حين قد يعارض البعض استخدام أسعار صرف القوة الشرائية، مُجادلين لصالح أسعار الصرف السوقية، إلا أنها تظل الطريقة الأكثر صحة لهذا التقييم طويل الأمد.
كما بالرغم من أن الولايات المتحدة تنتج سلعًا وخدمات أقل من الصين، يمكنها ما زالت الاحتفاظ بلقب أقوى اقتصاد في العالم. في سياق أوسع، تراجعت حصة الاقتصاديات المتقدمة، التي كانت تمثل أكثر من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 1991، إلى حوالي 40 بالمئة. وفي ظل هذه التحولات الاقتصادية، يظهر التوافق المتزايد على أن الاقتصادات المتقدمة قد تستفيد من الأفكار القيمة القادمة من الأسواق الناشئة، خاصة في مجالات البنك المركزي، وإدارة التضخم، واستقرار النظام المالي.
كذلك يركز روبن بروكس، الاقتصادي الرئيسي في معهد التمويل الدولي، على أن الاقتصاديات الكبرى الناشئة أظهرت إدارة أفضل لسياساتها النقدية من نظرائها المتقدمين. كانت هذه الاقتصادات الناشئة أسرع في التعرف على تهديدات التضخم وأسرع في رفع أسعار الفائدة. حافظت على مصداقيتها بشكل أكبر من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.
في حين اعترفت صندوق النقد الدولي بصعوبة في تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية العالمية: "عملية صنع السياسات النقدية في العديد من الاقتصادات الناشئة الآن لديها أدوات أفضل بكثير مما كانت عليه قبل 15 عامًا، لتكون عمادًا للثبات". يكاد يكون من المستحيل عدم التوصل إلى هذا الاستنتاج عند النظر إلى استجابة سياسة البنوك المركزية لصدمة التضخم العالمية التي بدأت في نهاية عام 2020.
وبدأت بنوك الأسواق الناشئة رفع أسعار الفائدة في بداية عام 2021، بفارق سنة تقريبًا خلف نظرائهم الكبار على الجانبين الأطلسيين. كانوا أيضًا على حق في القلق بشأن سلاسل التوريد العالمية والتضخم المستورد، مع ضعف عملاتهم مقابل الدولار الأمريكي المتسارع، واحتمال استمرار ارتفاع الأسعار.
ولم تكن بنوك الدول الناشئة سريعة الاستجابة فقط لضغوط التضخم، بل كانت سريعة في تخفيف السياسات من خلال تخفيض أسعار الفائدة في البرازيل وتشيلي وبيرو وكوستاريكا وهنغاريا وبولندا، بالإضافة إلى جورجيا وكازاخستان. بالتالي، إن سرعة تلك الإجراءات لدى هذه البنوك المركزية محمودة، ولكن يجب أن تكون العلاج فعّالة أيضًا.
وتشير بيانات منفصلة من أكسفورد إيكونومكس إلى أن معدلات التضخم الأساسي الشهرية، باستثناء أسعار الطعام والطاقة، انخفضت بالفعل إلى المستويات المرغوبة في الدول الناشئة الرئيسية في شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا.
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