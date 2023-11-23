قمة الأطراف تهدف لتصدي التغير المناخي عن طريق حلول مبتكرة

(MENAFN
) تحمل قمة الأطراف كوب 28 حول المناخ، المقررة لانطلاقها في دبي في 30 نوفمبر، مهمة رؤية وضعها معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مؤتمر كوب 28 للأطراف. الهدف الطموح هو التوصل إلى اتفاق حول تدابير ستحد من ارتفاع درجة حرارة العالم لأقصى حد يبلغ 1.5 درجة مئوية. ولتحقيق هذا الهدف، يعتمد الأمر على الحد السريع لانبعاثات الكربون من أنظمة الطاقة، المقدرة بحوالي 34 جيجاتون سنويًا، لتصل إلى صفر صافي بحلول عام 2050.
كما يقترح الطريق نحو تحقيق هذا الهدف مقاربتين رئيسيتين: الحد السريع لاستخدام الوقود الأحفوري بمختلف أنواعه، مثل الفحم والنفط والغاز، أو تنفيذ تقنية التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون. التحدي يكمن في العثور على التوازن الحساس بين هاتين الطريقتين.
كذلك من الشجعان أن التقدم التكنولوجي إلى أن تقليل استخدام الوقود الأحفوري يمكن أن يحدث بشكل أسرع مما كان متوقعًا في البداية. شهدت تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية انخفاضًا بنسبة 85 بالمئة منذ عام 2010. في حين أن طاقة الرياح واجهت تحديات مؤخرًا، خاصة فيما يتعلق بالتمويل وتكلفة التوربينات، إلا أن الاتجاه الطويل الأمد يشير إلى انخفاض تكاليفها بشكل عام.
في حين تتقدم تكنولوجيا البطاريات بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يحفز التقدم في مجال النقل الكهربائي على الطرق. يشكل مبيعات السيارات الركاب الكهربائية الجديدة في الصين نسبة مهمة تبلغ 35 بالمئة. الآن هناك فهم شامل حول كيفية تقليل الانبعاثات إلى الصفر تقريبًا، حتى في قطاعات الاقتصاد التقليدية الصعبة، مثل الطيران والشحن وصناعات الصلب والأسمنت والكيماويات.
وكانت الاعتقادات السائدة قبل ست سنوات بين الخبراء هي أن الطريقة الرئيسية لإزالة الكربون من إنتاج الحديد تتطلب إضافة تقنية التقاط وتخزين الكربون إلى أفران الانفجار التي كانت تحترق بالكوك. ولكن من المتوقع الآن أن يلعب التخفيض المباشر للهيدروجين، أو استخدام 100 بالمئة من الهيدروجين الأخضر بدلاً من الغاز الطبيعي، دورًا بارزًا قريبًا، وقد يقلل الطلب على الكوك بأكثر من 80 بالمئة بحلول عام 2050.
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