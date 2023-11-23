الأسواق الآسيوية تتأثر بتوقف الارتفاع في الأسواق الأمريكية وتشهد أداءاَ متنوعاَ

(MENAFN
) شهدت الأسواق المالية الآسيوية أداءً متنوعًا، متأثرة بتوقف الارتفاع في الأسواق الأمريكية وانخفاض قيمة الشركات التكنولوجية الكبيرة. وشهدت أسهم نفيديا، على وجه الخصوص، تراجعًا في قيمتها بعد الإعلان عن نتائجها المالية، مما أثر بشكل واضح على الأسواق الإقليمية. وتجلى هذا الاتجاه في أسعار الأسهم الصينية الرئيسية عند الافتتاح، حيث شهدت انخفاضًا في قيمتها، في حين ارتفعت أسهم التكنولوجيا في هونغ كونغ، بدعم من أداء إيجابي لشركة بايدو، التي ارتفعت بأكثر من 5 بالمئة بعد إعلان نتائج الربع الثالث، والتي كانت أفضل من التوقعات.
كما تأثرت أسواق المنطقة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية، حيث تم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس لإطلاق سراح الرهائن مقابل وقف القتال لمدة أربعة أيام في قطاع غزة، مما أدى إلى تخفيف التوتر في المنطقة.
كذلك استمر اليوان الصيني في تحقيق مكاسبه، حيث حدد البنك المركزي الصيني سعر الصرف عند أقوى مستوى له للعملة منذ يونيو، مما ساهم في تعزيز الثقة في الأسواق المالية، ودل ذلك على افتراضيات اقتصادية إيجابية.
MENAFN23112023000045015682ID1107475783
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.