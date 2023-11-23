كريستين لاغارد تؤكد على استمرارية تهديدات التضخم

(MENAFN
) أكدت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي, أن مخاطر التضخم لا تزال قائمة على الرغم من التراجعات الأخيرة، حيث حذرت من وجود مسافة كبيرة يتعين التغلب عليها. وأشارت لاغارد إلى أنه لا يزال من المبكر الإعلان عن تحقيق النجاح في مواجهة التضخم، مؤكدة على أهمية البقاء يقظًا والعمل المستمر نحو تحقيق انخفاض في معدل التضخم للوصول إلى الهدف المتوسط المستهدف والبالغ 2 بالمئة.
كما أوضحت أن انخفاض أسعار الطاقة قد أدى إلى تخفيف الضغط على الأسعار، مشددة على أن البنك المركزي الأوروبي قام بتعديلات كبيرة في سياسته النقدية لمواجهة تحديات التضخم خلال الأشهر الأخيرة. وأكدت لاغارد أن قرارات البنك المركزي المستقبلية بشأن أسعار الفائدة ستتوقف على تطورات البيانات الاقتصادية.
كذلك قام البنك المركزي الأوروبي في أيلول، برفع معدل الفائدة الرئيسي للمرة العاشرة على التوالي، ولكنه اختار الإبقاء عليه دون تغيير منذ ذلك الحين. ودعت لاغارد الدول في منطقة اليورو إلى "التنبؤ" بالتحديات المحتملة لاستقرار الأوضاع المالية نتيجة للفوائد المرتفعة لمكافحة التضخم.
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