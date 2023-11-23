الحكومة البريطانية تنوي التدخل في عملية بيع مجموعة الإعلام "تليغراف"

(MENAFN
) أعلنت الحكومة البريطانية، التي تتسم بالمحافظة، يوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر، عن نية النظر في التدخل في عملية بيع مجموعة الإعلام "تليغراف"، مستندة إلى "المصلحة العامة". تأتي هذه الخطوة في وقت يُفترض فيه أن يتولى صندوق أمريكي-إماراتي إدارة هذه الصحيفة.
كما تثير عملية بيع هذه المجموعة، التي تُعتبر واحدة من أكثر المجموعات تأثيرًا في الصحافة البريطانية وتضم الصحيفة اليومية المحافظة "تليغراف" ومجلة "سبيكتيتور" الأسبوعية، قلقًا داخل الساحة السياسية. وعبّر عدد من النواب عن مخاوفهم بشأن تولي مالك أجنبي للمجموعة، التي أعلنت إفلاسها في يونيو الماضي بسبب عدم قدرتها على سداد القرض المستحق لعائلة باركلي التي امتلكتها منذ عام 2004.
كذلك أدلت وزيرة الثقافة لوسي فريزر بتصريح كتابي أمام البرلمان يوم الأربعاء بأنها "تفكر في إصدار إشعار تدخل في المصلحة العامة"، الذي قد يُشعِل التحقيق من قِبل هيئة الإعلام "أوفكوم". وتعتمد هذه المبادرة على "المخاوف التي أثيرت لدي حول إمكانية مراعاة اعتبارات المصلحة العامة" في هذه عملية البيع.
في حين من المتوقع أن تُقدم الأطراف المعنية في عملية البيع تفاصيل إضافية استجابةً لهذا الإعلان بحلول ظهر يوم الخميس. تأتي هذه الخطوة بعدما قام بنك لويدز البريطاني، الدائن لعائلة باركلي، بإطلاق عملية بيع صحيفة "تليغراف" في أكتوبر لتسديد الديون التي تُقدر بنحو 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.38 مليار يورو).
وقد توصل مشروع تعاون بين صندوق "ريدبرد" الأمريكي وصندوق أبوظبي للاستثمار الإعلامي (آي إم آي) إلى اتفاق يوم الاثنين مع عائلة باركلي لتسديد ديونها لبنك لويدز، في عملية من المتوقع أن تؤدي إلى تولي هذا التعاون السيطرة على المجموعة.
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