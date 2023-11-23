الطواقم الطبية و200 جريح محاصرون بالمستشفى الإندونيسي

الطواقم الطبية و200 جريح محاصرون بالمستشفى الإندونيسي
التاريخ
11/23/2023 2:23:44 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، أن 200 جريح برفقة الطواقم الطبية لا يزالون محاصرين في المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع.
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