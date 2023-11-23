5 شهداء وعدد من الجرحى في قصف لمخيم النصيرات

MENAFN - Khaberni) خبرني - أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 5 أشخاص وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكان المراسل قد أشار إلى استشهاد العشرات وجرح آخرين في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منازل مأهولة في قطاع غزة.

وقبل قليل، ذكر المراسل أن 15 شخصا استشهدوا، بالإضافة إلى عدد من المفقودين، في غارات إسرائيلية استهدفت 5 منازل شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.