5 شهداء وعدد من الجرحى في قصف لمخيم النصيرات

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- Khaberni) خبرني - أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 5 أشخاص وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وكان المراسل قد أشار إلى استشهاد العشرات وجرح آخرين في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منازل مأهولة في قطاع غزة.
وقبل قليل، ذكر المراسل أن 15 شخصا استشهدوا، بالإضافة إلى عدد من المفقودين، في غارات إسرائيلية استهدفت 5 منازل شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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