الصادرات البترولية السعودية تتراجع بنسبة 17%

MENAFN - Khaberni) خبرني - تراجعت الصادرات البترولية السعودية، بنسبة 17.1 بالمئة، خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك على أساس سنوي، لتصل إلى 83.1 مليار ريال (22.2 مليار دولار)، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الخميس.

وأدى ذلك إلى تراجع إجمالي الصادرات السلعية للمملكة بنسبة 17.1 بالمئة في سبتمبر، لتصل إلى 103.8 مليار ريال، انخفاضا من 125.3 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي.

ويأتي انخفاض صادرات المملكة البترولية، في ظل خفض إنتاج النفط الطوعي الذي بدأته المملكة في إطار تحالف "أوبك+"، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق العالمية.

الصادرات غير البترولية، انخفضت أيضا في سبتمبر الماضي، بنحو 17.2 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 20.7 مليار ريال.

على صعيد الواردات، فقد انخفضت أيضا في سبتمبر الماضي بنحو 2.2 بالمئة، لتصل إلى 60.1 مليار ريال، مقابل 61.5 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي، كما انخفضت كذلك مقارنة بشهر أغسطس السابق بنسبة 13.7 بالمئة.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء، فإن الفائض التجاري السعودي في سبتمبر استمر في الارتفاع للشهر الثاني على التوالي ليبلغ 44 مليار ريال مقابل 34 مليار ريال في أغسطس، لكنه ظل متراجعا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والذي بلغ حينها 64 مليار ريال.

وحافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري للمملكة، حيث بلغت صادرت السعودية إلى الصين في سبتمبر 19 مليار ريال، تمثل حوالي 18.3 بالمئة من إجمالي الصادرات، فيما بلغت قيمة الواردات من الصين 12.3 مليار ريال بما يمثل 20.5 بالمئة من إجمالي واردات المملكة.