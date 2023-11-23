هند صبري تستقيل من برنامج الغذاء العالمي.. بسبب غزة

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- Khaberni) خبرني - أعلنت التونسية هند صبري استقالتها من منصبها سفيرةً للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي بعد 13 عاماً من العمل الإنساني، بسبب عجز البرنامج عن استخدام نفوذه للضغط ملوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومنع استخدام التجويع سلاحاً في الحرب.
وبعنوان "بقلب مثقل وحزن عميق"، نشرت صبري منشوراً مطولاً عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت فيه تخليها عن دورها، الذي شددت على اعتزازها وفخرها به، مؤكدة أن رحلتها في البرنامج ستظل في قلبها للأبد، وأنها تعتبر نفسها جزءاً من هذه الأسرة الكبيرة.
ومن جهة أخرى أعربت صبري عن حزنها العميق لعجز البرنامج عن أداء واجبه على أكمل وجه، مع سكان غزة، أطفالاً وأمهات وآباء وأجداد.
وقالت صبري: "لم يكن بوسعهم إلا عمل القليل في مواجهة آلة الحرب الطاحنة التي لم ترحم المدنيين الذين يحاصرهم الموت".
وأكدت صبري مساعيها ومحاولاتها المضنية لإيصال صوتها برفقة زملائها في البرنامج، لاستخدام صوته للضغط من أجل وقف إطلاق النار الفوري في غزة، كما فعل في حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية المتعددة.
وأشارت صبري في منشورها إلى أن التجويع والحصار أسلحة حرب استخدمت على مدار الأيام الـ46 الماضية ضد أكثر من مليوني مدني في غزة، مؤكدة أن السلاح ذاته قتل حتى الآن أكثر من 14 شخص، وأصبح أكثر من 1.6 مليون شخص بلا مأوى ودمر مبان ومستشفيات.
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