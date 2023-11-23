هند صبري تستقيل من برنامج الغذاء العالمي.. بسبب غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت التونسية هند صبري استقالتها من منصبها سفيرةً للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي بعد 13 عاماً من العمل الإنساني، بسبب عجز البرنامج عن استخدام نفوذه للضغط ملوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومنع استخدام التجويع سلاحاً في الحرب.

وبعنوان "بقلب مثقل وحزن عميق"، نشرت صبري منشوراً مطولاً عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت فيه تخليها عن دورها، الذي شددت على اعتزازها وفخرها به، مؤكدة أن رحلتها في البرنامج ستظل في قلبها للأبد، وأنها تعتبر نفسها جزءاً من هذه الأسرة الكبيرة.

ومن جهة أخرى أعربت صبري عن حزنها العميق لعجز البرنامج عن أداء واجبه على أكمل وجه، مع سكان غزة، أطفالاً وأمهات وآباء وأجداد.

وقالت صبري: "لم يكن بوسعهم إلا عمل القليل في مواجهة آلة الحرب الطاحنة التي لم ترحم المدنيين الذين يحاصرهم الموت".

وأكدت صبري مساعيها ومحاولاتها المضنية لإيصال صوتها برفقة زملائها في البرنامج، لاستخدام صوته للضغط من أجل وقف إطلاق النار الفوري في غزة، كما فعل في حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية المتعددة.

وأشارت صبري في منشورها إلى أن التجويع والحصار أسلحة حرب استخدمت على مدار الأيام الـ46 الماضية ضد أكثر من مليوني مدني في غزة، مؤكدة أن السلاح ذاته قتل حتى الآن أكثر من 14 شخص، وأصبح أكثر من 1.6 مليون شخص بلا مأوى ودمر مبان ومستشفيات.