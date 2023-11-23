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الجبهة الديمقراطية: مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية

11/23/2023 2:23:43 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت الجبهة الديمقراطية، صباح اليوم الخميس، إن
مقاتلوها
يخوضون اشتباكات ضارية مع القوات والآليات الصهيونية بمنطقتي التوام والصفطاوي شمال قطاع غزة.

وأضافت الجبهة أنها أوقعت
خسائر بالقوات والآليات الصهيونية..

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