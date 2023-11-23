الجبهة الديمقراطية: مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية
التاريخ
11/23/2023 2:23:43 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت الجبهة الديمقراطية، صباح اليوم الخميس، إن
مقاتلوها
يخوضون اشتباكات ضارية مع القوات والآليات الصهيونية بمنطقتي التوام والصفطاوي شمال قطاع غزة.
وأضافت الجبهة أنها أوقعت
خسائر بالقوات والآليات الصهيونية..
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