الثعلب جبتون التف ذيله حول عنقه في غزة
التاريخ
11/23/2023 2:23:43 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - جبتون يسرائيل ضابط في الشاباك ..رصد موقع خبرني صفحات اقاربه ورفاقه الانذال فوجدنا انهم كانوا يلقبونه بالثعلب لشدة خسته ونجاسته ، الثعلب جيتون دخل الى غزة خائضا مع الخائضين فالتف ذيله حول عنقه ونفق في قذيفة ياسين تلقتها عربته العسكرية وهو في مهمة استطلاعية وسط غزة واعلن اهله انتقاله الى مزابل التاريخ - انتهى -
MENAFN23112023000151011027ID1107475741
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.