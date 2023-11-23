ارتاحت البشرية وصديقات العقربة الشقراء من شرها

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - النقيب إيدن نماري .. وفق ما رصد موقع خبرني كانت تلقب بين صديقاتها بالشقراء الماكرة واخريات كُنّ يطلقن عليها العقرباء الناعمة نظرا لخبثها وتبرعها لفعل الشر دون سبب ، درست علم النفس قبل ان تلتحق بجيش الشراذم ، جاء اهلها من اوكرانيا بعد ان نبذهم الاوربيون
ليستوطنوا فلسطين المحتلة ، المهم .. نزف لكم من مكاتب موقع خبرني في عمان نبأ انتقالها الى مزبلة التاريخ بنيران المقاومة في غزة ، ارتاحت صديقات ايدن والبشرية جمعاء منها - انتهى
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