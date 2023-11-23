مدلل والديه المتعصب ايتان سيعاقب بحق صرخات اطفالنا
التاريخ
11/23/2023 2:23:42 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تجدون ادناه صورة الرقيب الارعن إيتان دوف روزنزويج 21 سنة، الذي كان يخدم ضمن لواء شاكيد، وسمح الاحتلال مساء الاربعاء بالاعلان عن مقتله بنيران نمور غزة في معركة بطولية جرت شمالي القطاع، وفق رصد موقع خبرني، كان ايتان مدللا عند والديه المتطرفين دينيا لانه كان يؤمن بضرورة نقاء العالم من اي دين اخر غير اليهودية ، تخلص العالم والبشرية جمعاء وذهب ايتان الى القبر ليعاقب بحق صرخات اطفالنا الجرحى والشهداء ، وعند الله تلتقي الخصوم - انتهى
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