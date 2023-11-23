إلزام شاب بمخالفات مرورية ارتكبها باستخدام سيارة فتاة دون إذنها

حكمت محكمة العين الابتدائية بتحويل مخالفات مرورية ونقاط سوداء إلى الرمز المروري الخاص بشاب ارتكب تلك المخالفات باستخدام مركبة فتاة دون إذنها، كما ألزمته بالمصاريف.

وأقامت الفتاة دعوى قضائية طالبت فيها بتحويل المخالفات المرورية والنقاط السوداء إلى الرمز المروري الخاص بالشاب، وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدعى عليه باستعمال المركبة المملوكة للمدعية دون إذنها أو موافقتها، وارتكب بها مخالفات مرورية.

ونظراً لكون المخالفات مازالت مسجلة على المركبة الخاصة بالمدعية، توجهت الأخيرة إلى المحكمة للمطالبة بإلزام المدعى عليه بدفعها، وقدمت في دعواها صورة عن ملكية المركبة، وصورة عن تحقيقات الشرطة في البلاغ المقدم، وصورة عن الحكم الجزائي موضوع الدعوى، وكشفاً بالمخالفات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 88 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضروريًّا.

وأفادت بأن الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المركبة موضوع الدعوى التي تمتلكها المدعية، كانت بحوزة المدعى عليه، وكانت المخالفات المطالب بتحويلها على الرمز المروري الخاص به أثناء فترة حيازته للمركبة، وبالتالي يُسأل عن المخالفات الواقعة على المركبة وقت حيازته لها، وعليه يتقرر الحق للمدعية في المطالبة بتحويل المخالفات المرورية المرتبكة على المركبة.

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