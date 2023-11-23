-->

Thursday, 23 November 2023 11:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استقرار الدولار... واليورو يرتفع مقابل الروبل الروسي

11/23/2023 2:23:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقر سعر صرف الدولار دون تغيير مقابل الروبل الروسي عند 35ر88 روبل عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم الخميس.

وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الروبل الروسي بواقع 75ر15 واحد ليصل إلى 18ر96 روبل، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 3ر0 روبل ليصل إلى 31ر12 روبل.


تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN23112023000110011019ID1107475737

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث