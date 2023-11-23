استقرار الدولار... واليورو يرتفع مقابل الروبل الروسي

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقر سعر صرف الدولار دون تغيير مقابل الروبل الروسي عند 35ر88 روبل عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم الخميس.
وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الروبل الروسي بواقع 75ر15 واحد ليصل إلى 18ر96 روبل، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.
وارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 3ر0 روبل ليصل إلى 31ر12 روبل.
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