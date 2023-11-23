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البنك المركزي الصيني يضخ 519 مليار يوان في النظام المصرفي

11/23/2023 2:23:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الخميس 519 مليار يوان (88ر72 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%، بعد أن ضخ
460 مليار يوان (56ر64 مليار دولار) وفقا لنفس الآلية أمس.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف ارتفع سعر اليوان الصيني أمام الدولار في تعاملات اليوم الخميس بعد قفزته الكبيرة أمس.

وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني (المركزي) اليوم 1212ر7 يوان لكل دولار بزيادة قدرها 42 بيب صينيا عن مستواه أمس.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.


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