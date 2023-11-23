شركة الهواتف الذكية الصينية شياومي تعتزم إنتاج سيارات كهربائية

تستعد المنافسة القوية في الصين أكبر سوق للسيارات في العالم لتلقي دفعة جديدة مع تقدم شركة صناعة الهواتف الذكية الصينية شياومي طلبا للحصول على تصريح لإطلاق سيارة كهربائية.

تم الكشف عن هذه الخطوة على موقع حكومي صيني في منتصف الشهر الحالي، مشيرا إلى مواصفات السيارات الجديدة التي ستوافق عليها السلطات المحلية قبل طرحها للبيع.

وأظهرت الصور التي نشرها موقع وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية السيارة إس.يو7 المنتظرة من شياومي حيث تحتوي على 4 أبواب مع تشابه كبير مع السيارة بورشه تايكان. كما عرضت الصور تصميم هيكل السيارة وتفاصيل العجلات.

وبحسب وسائل إعلام صينية متخصصة في موضوعات السيارات، من المنتظر بدء إنتاج السيارة إس.يو7 ذات الأربعة أبواب وخمسة مقاعد على نطاق تجاري خلال الشهر المقبل وبدء تسليهما للعملاء في فبراير المقبل.

وذكرت تقارير أن شياومي وقعت عقدا لتصنيع سيارتها الكهربائية في مصانع شركة بيجين أوتوموتيف إنداستري هولدنج كومباني (بايك). ويبلغ طول السيارة حوالي 5 أمتار وسيتم طرحها في فئتين الأولى مزودة بتقنية الاستشعار عن بعد (ليدار) والثانية بدونها بحسب موقع وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.

ومن المنتظر أن يتم تزويد السيارة إما بمحرك بقدرة 220 كيلووات مع نظام جر خلفي، أو بمحرك مزدوج بقدرة 495 كيلووات.





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