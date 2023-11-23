مطارات دبي توقع اتفاقية مع IACT لتطوير مهارات الكوادر العاملة في قطاع الطيران

وقعت مطارات دبي اتفاقية تعاون مع المركز الدولي لاستشارات الطيران والتدريب IACT، الذراع التجارية والتدريبية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتوفير حلول تدريبية متخصصة ستساهم في إعادة تعريف منظومة التدريب في قطاع الطيران في المنطقة.

تركز الاتفاقية، التي وقعت على هامش معرض دبي للطيران، على تقييم وتطوير مهارات اللغة الإنكليزية للموظفين العاملين في قطاع الطيران.

ووقع الاتفاقية عمر بن غالب، نائب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، ومشاري البناي، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الموارد البشرية في مطارات دبي بحضور كل من سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي.

وقال سعادة سيف السويدي: "تمثل هذه الشراكة تقدماً كبيراً في مجال التدريب في قطاع الطيران. ومن خلال الخبرة المشتركة للمركز الدولي لاستشارات الطيران والتدريب IACT، ومطارات دبي، نتطلع إلى وضع معايير لتقييم وتدريب الموارد البشرية، وتعزيز النمو الشامل والتميز في صناعة الطيران."

من جهته قال مشاري البناى: "إن تعاوننا مع المركز الدولي لاستشارات الطيران والتدريب هو شهادة على التزامنا المشترك بالتميز في قطاع الطيران. ومن خلال هذه الشراكة، لا نقوم فقط بتلبية احتياجات الصناعة الحالية فحسب، بل نستعد أيضاً بشكل استباقي للمستقبل من خلال تنمية القوى العاملة الماهرة".

وبحسب موقع كارز نيوز تشاينا دوت كوم الصيني فإن شركات صناعة السيارات في الصين تنظر باستياء إلى موقع الوزارة لأنه ينشر تفاصيل مواصفات سياراتها قبل الكشف عنها أو طرحها رسميا.





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