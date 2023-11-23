الجيش الإسرائيلي يعتقل مدير مجمع الشفاء وعدداً من الكوادر الطبية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الطبيب في مستشفى الشفاء في مدينة غزة خالد أبو سمرة فجر الخميس، أنه تم اعتقال محمد أبو سلمية مدير المؤسسة الخاضعة حاليا لسيطرة الجيش الإسرائيلي.
وأوضح أبو سمرة "جيش الاحتلال اعتقل مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية وعددا من الكوادر الطبية الليلة".
وكان أبو سلمية أبلغ وكالة فرانس برس بأنه تلقى "أمرا" بإخلاء المستشفى في 18 نوفمبر بعدما رفض أمرا سابقا مماثلا، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه أجلى مئات المرضى والنازحين من الشفاء بناء على "طلب" الطبيب.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN23112023000110011019ID1107475731
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.