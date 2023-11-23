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الجيش الإسرائيلي يعتقل مدير مجمع الشفاء وعدداً من الكوادر الطبية

11/23/2023 2:23:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الطبيب في مستشفى الشفاء في مدينة غزة خالد أبو سمرة فجر الخميس، أنه تم اعتقال محمد أبو سلمية مدير المؤسسة الخاضعة حاليا لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

وأوضح أبو سمرة "جيش الاحتلال اعتقل مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية وعددا من الكوادر الطبية الليلة".

وكان أبو سلمية أبلغ وكالة فرانس برس بأنه تلقى "أمرا" بإخلاء المستشفى في 18 نوفمبر بعدما رفض أمرا سابقا مماثلا، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه أجلى مئات المرضى والنازحين من الشفاء بناء على "طلب" الطبيب.


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