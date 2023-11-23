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كن حذرًا مع هذا الحذاء إذا كنت قصير القامة

11/23/2023 2:14:17 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تعتبر الأحذية الطويلة من أكثر الأحذية شعبية، فتعدد استخداماتها وجمالها يسمحان بارتدائها في مناسبات مختلفة وبأزياء مختلفة، وفي نفس الوقت من الضروري اختيار الموديل الذي يناسب احتياجاتك بعناية.

الآن، الجزء الأصعب هو العثور على الحذاء المناسب، لذا إليك 5 أحذية لا ينبغي عليك ارتدائها إذا كنت“صغير الحجم”، وفقًا لخبراء Vouge:

1- حذاء الكاحل :

أحذية الكاحل مثل موديل بربري لها تأثير سلبي في جعل الساقين أكثر قرفصاء وأقصر في الشكل، لأنها تعطل بشكل كبير الاستمرارية الطبيعية للطول.

2- الأحذية ذات الحجم الكبير:

من المؤكد أن المقاسات الزائدة تعمل ضد النساء صغيرات الحجم، اللاتي يجب عليهن تجنب أي قطع من الفرو مع جزء علوي من الصوف الثقيل؛ إن إضافة العرض بشكل مفرط إلى الموديل، كما هو الحال مع أحذية شانيل، يميل في الواقع إلى جعله يبدو أقصر.

3-الأحذية المستقيمة:

لن تساعد الأحذية المستقيمة أو أحذية ركوب الخيل، كتلك التي تظهر على منصة عرض مجموعة غوتشي لخريف وشتاء 2022، في إبراز الحجم الصغير، فمن الأفضل اللعب بخطوط وتصاميم ناعمة متشابكة لتعزيز المنحنيات الطبيعية للساقين.

4- الأحذية التي تصل إلى الركبة:

الأحذية التي تصل إلى الركبة هي الأكثر إيلامًا للنساء قصيرات القامة لأنها تقصر الساقين أو حتى تقسمهما إلى نصفين، مما يجعلك تبدو أقصر، لذا جربي الأحذية متوسطة الطول.

5. الأحذية فوق الركبة:

عيب الأحذية الطويلة هو أنها تؤكد بوضوح على صورة ظلية الساق، وهي ميزة مرغوبة للأشخاص طويلي القامة، ولكنها أقل فعالية للأشخاص الأصغر حجمًا، لذا يجب تجنب أنماط مثل تلك التي اقترحها سان لوران هنا.

من أجل إطالة الجسم وتنحيفه، يجب تنسيق الأحذية من نفس اللون مع فستان ميدي، مما يخلق استمرارية اللون ويساعد على إضافة سنتيمترات إلى الطول.

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