كن حذرًا مع هذا الحذاء إذا كنت قصير القامة

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- Khaberni) خبرني - تعتبر الأحذية الطويلة من أكثر الأحذية شعبية، فتعدد استخداماتها وجمالها يسمحان بارتدائها في مناسبات مختلفة وبأزياء مختلفة، وفي نفس الوقت من الضروري اختيار الموديل الذي يناسب احتياجاتك بعناية.
الآن، الجزء الأصعب هو العثور على الحذاء المناسب، لذا إليك 5 أحذية لا ينبغي عليك ارتدائها إذا كنت“صغير الحجم”، وفقًا لخبراء Vouge:
1- حذاء الكاحل :
أحذية الكاحل مثل موديل بربري لها تأثير سلبي في جعل الساقين أكثر قرفصاء وأقصر في الشكل، لأنها تعطل بشكل كبير الاستمرارية الطبيعية للطول.
2- الأحذية ذات الحجم الكبير:
من المؤكد أن المقاسات الزائدة تعمل ضد النساء صغيرات الحجم، اللاتي يجب عليهن تجنب أي قطع من الفرو مع جزء علوي من الصوف الثقيل؛ إن إضافة العرض بشكل مفرط إلى الموديل، كما هو الحال مع أحذية شانيل، يميل في الواقع إلى جعله يبدو أقصر.
3-الأحذية المستقيمة:
لن تساعد الأحذية المستقيمة أو أحذية ركوب الخيل، كتلك التي تظهر على منصة عرض مجموعة غوتشي لخريف وشتاء 2022، في إبراز الحجم الصغير، فمن الأفضل اللعب بخطوط وتصاميم ناعمة متشابكة لتعزيز المنحنيات الطبيعية للساقين.
4- الأحذية التي تصل إلى الركبة:
الأحذية التي تصل إلى الركبة هي الأكثر إيلامًا للنساء قصيرات القامة لأنها تقصر الساقين أو حتى تقسمهما إلى نصفين، مما يجعلك تبدو أقصر، لذا جربي الأحذية متوسطة الطول.
5. الأحذية فوق الركبة:
عيب الأحذية الطويلة هو أنها تؤكد بوضوح على صورة ظلية الساق، وهي ميزة مرغوبة للأشخاص طويلي القامة، ولكنها أقل فعالية للأشخاص الأصغر حجمًا، لذا يجب تجنب أنماط مثل تلك التي اقترحها سان لوران هنا.
من أجل إطالة الجسم وتنحيفه، يجب تنسيق الأحذية من نفس اللون مع فستان ميدي، مما يخلق استمرارية اللون ويساعد على إضافة سنتيمترات إلى الطول.
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