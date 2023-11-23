اليوم الـ48 للحرب على غزة: غارات عنيفة... وبدء سريان اتفاق الهدنة سيكون خلال الساعات القادمة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- ارتفعت حصيلة الحرب والغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة في اليوم الـــــ48 إلى أكثر من 14 ألفا و532 شهيدا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل، و3920 امرأة، فيما ارتفع عدد المفقودين إلى أكثر من 7 آلاف مفقود، بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة، بحسب معطيات رسمية صدرت عن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة.
ويسود الترقب بشأن بدء سريان اتفاق الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها -أمس الأربعاء- بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وينتظر أن تستمر 4 أيام قابلة للتمديد، بعد جهود الوساطة المشتركة بين قطر ومصر والولايات المتحدة.
ويشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية القطرية نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس، إذ أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وسيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال الـ24 ساعة المقبلة.
قطر: الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة سيكون خلال الساعات القادمة
المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: العمل مستمر مع الطرفين وشركائنا في القاهرة وواشنطن لضمان سرعة بدء الهدنة.
الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة سيكون خلال الساعات القادمة.
المحادثات بشأن الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة تسير بشكل إيجابي.
يتبع...
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