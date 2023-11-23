اليوم الـ48 للحرب على غزة: غارات عنيفة... وبدء سريان اتفاق الهدنة سيكون خلال الساعات القادمة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- ارتفعت حصيلة الحرب والغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة في اليوم الـــــ48 إلى أكثر من 14 ألفا و532 شهيدا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل، و3920 امرأة، فيما ارتفع عدد المفقودين إلى أكثر من 7 آلاف مفقود، بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة، بحسب معطيات رسمية صدرت عن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة.

ويسود الترقب بشأن بدء سريان اتفاق الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها -أمس الأربعاء- بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وينتظر أن تستمر 4 أيام قابلة للتمديد، بعد جهود الوساطة المشتركة بين قطر ومصر والولايات المتحدة.

ويشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية القطرية نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس، إذ أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وسيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال الـ24 ساعة المقبلة.

قطر: الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة سيكون خلال الساعات القادمة

المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: العمل مستمر مع الطرفين وشركائنا في القاهرة وواشنطن لضمان سرعة بدء الهدنة.

الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة سيكون خلال الساعات القادمة.

المحادثات بشأن الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة تسير بشكل إيجابي.

يتبع...



