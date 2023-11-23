الطقس: أجواء غائمة جزئيا وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- وقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وغدا الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أما السبت: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والأحد المقبل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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