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إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم قلنديا

11/23/2023 2:12:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- أصيب شاب بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة في عدد من الشوارع والأزقة، واندلعت مواجهات عنيفة داخل المخيم، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص.



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