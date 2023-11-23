نتنياهو: إسرائيل ستواصل الحرب على غزة بعد الانتهاء من الصفقة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب ستواصل العملية العسكرية حتى تحقيق الانتصار الكبير وتحقيق أهداف العملية العسكرية وهي القضاء على حماس وإعادة كل المخطوفين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أنهم ملزمون بخلق واقع جديد في قطاع غزة.

وصرح بأنه أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تل أبيب ستواصل بعد الصفقة ما خرجت إسرائيل لأجله، حيث أكد أنهم ملتزمون بإعادة كل المخطوفين وهذا يدّعو إلى استمرار الحرب.

وذكر في المؤتمر الصحفي أنه يشعر بالألم والقلق الذي تعيشه عائلات المحتجزين في غزة، مشيرا إلى أنه يعمل بلا توقف من أجل إعادة جميع المحتجزين وضمان ألا تشكل حماس تهديدا لإسرائيل.

وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه يمكنهم في هذه المرحلة تحقيق هدف إطلاق سراح النساء والأطفال وهذا واجب بالنسبة لهم.

وأوضح أن إعادة المحتجزين مهمة مقدسة، لكن لا يمكن تحقيقها دائما بوسائل عسكرية.

وأشار نتنياهو إلى أنه أبلغ جهاز "الموساد" بأن يعملوا ضد أفراد وقادة حماس أينما وجدوا.

من جهته، قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، "ما استطعنا إنجازه في صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين هو بفضل الإنجازات العسكرية على الأرض".

وأكد أن "الصفقة بصيغتها الحالية أفضل مما عرض عليهم قبل أسبوع".

وشدد وزير الجيش على أن الحرب على حماس وقادتها وعناصرها سيمتد إلى كل مكان في العالم.

وأضاف غالانت ردا على سؤال بشأن مكان إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، "أن إطلاق سراح أي معتقل فلسطيني أمر يعود لقرار الأجهزة الأمنية.

من ناحيته، صرح العضو في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، بأن حزب الله اللبناني تكبد خسائر في صفوف أفراده وتسبب في نزوح عشرات آلاف اللبنانيين.

وأوضح غانتس أنه عليهم أن يفهموا في إشارة إلى حزب الله، أن ما حدث في غزة وشمال غزة يمكن أن يحدث في لبنان.

وجاءت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بعد ساعات من إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن تبادلا محدودا للأسرى مع حماس، أعلنت إسرائيل فجر الأربعاء 22 نوفمبر رسميا عن وقف مؤقت لإطلاق النار.

من جهتها أعلنت الحركة التوصل إلى إتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) في قطاع غزة لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.

هذا، وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة الـ 14000 شهيد بينهم أكثر من 5800 طفل وقرابة 4000 امرأة، بعد 47 يوما القصف الإسرائيلي على القطاع.