(MENAFN
- Palestine News Network )
1في اليوم ال48 للحرب على غزة,,, طائرات الاحتلال الحربية تشن عدة غارات على منازل المواطنين في النصيرات ومخيمها وسط القطاع، وجباليا شمالا.، ووزارة الصحة تعلن ارتفاع عدد الشهداء الى اكثر من 14 الف و500
2المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يقول إن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة سيكون خلال الساعات القادمة.
3 أصيب شاب بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة
4قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.
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