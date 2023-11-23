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موجز2512

11/23/2023 2:12:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) 1في اليوم ال48 للحرب على غزة,,, طائرات الاحتلال الحربية تشن عدة غارات على منازل المواطنين في النصيرات ومخيمها وسط القطاع، وجباليا شمالا.، ووزارة الصحة تعلن ارتفاع عدد الشهداء الى اكثر من 14 الف و500

2المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يقول إن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة سيكون خلال الساعات القادمة.

3 أصيب شاب بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة

4قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.

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