حضر محرز وغاب صلاح.. التشكيلة المثالية بالبريميرليغ في العقد الماضي

(MENAFN
- Amman Net) نشرت منصة "هوسكورد"، المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، تشكيلتها المثالية لأفضل أداء فردي موسمي للاعبين في آخر 10 سنوات بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان النجم الجزائري رياض محرز لاعب "الأهلي" السعودي وقائد منتخب "محاربي الصحراء" الممثل الوحيد للكرة العربية والأفريقية في التشكيلة المثالية التي ضمت 11 لاعبا، بعضهم لا يزال يلعب في البريميرليغ، وآخرون انتقلوا إلى دوريات أخرى.
وكان لافتا غياب النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول عن التشكيلة.
واعتمدت المنصة في معيار أفضل تقييم فردي لـ11 لاعبا في كل المراكز خلال أي موسم من المواسم العشرة السابقة.
ووفق الإحصائيات لم يحظ أي جناح أيمن في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار 10 سنوات بتقييم موسمي أفضل من محرز. وشهد مركز الجناح الأيمن منافسة كبيرة بين عدة نجوم أبرزهم صلاح ومحرز.
وخاض محرز 284 مباراة كاملة في البريميرليغ مع فريقي ليستر سيتي ومانشستر سيتي، وسجل خلالها 82 هدفا وقدّم 65 تمريرة حاسمة، فضلا عن تتويجه بلقب المسابقة 5 مرات.
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أما قائد المنتخب المصري، فيبلغ رصيده من الأهداف 149 هدفا و68 تمريرة حاسمة، متفوقا بالأرقام على محرز لكن الاختيار يستند لأفضل أداء في موسم واحد وليس تراكميا عبر السنوات العشر الأخيرة.
وحصل محرز على تقييم موسمي بلغ (7.84) من أصل 10 درجات في موسم 2015- 2016 عندما أحرز لقب الدوري مع ليستر سيتي. بينما أعلى تقييم وصله صلاح كان (7.45) عن موسمه الأول مع ليفربول (2013-2014).
ولمع نجم محرز في البريميرليغ، عندما قاد ليستر سيتي لإحراز لقبه الأول والوحيد في تاريخ النادي بموسم (2015-2016) قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي في صيف 2018 ويكمل مسيرته مع السيتيزنز حيث توج بـ12 لقبا، بينها تتويجه بالثلاثية التاريخية، الموسم الماضي.
وتضم التشكيلة المثالية بحسب "هوسكورد":
حراسة المرمى: البولندي لوكاس فابينسكي (سوانزي سيتي، موسم 2014-2015)
خط الدفاع: النمساوي كريستيان فوش (ليستر سيتي، 2015-2016) والأرجنتيني نيكولاس أوتمايندي (مانشستر سيتي، 2016-2017) والهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول، موسم 2015-2016) والإنجليزي ألكسندر أرنولد (ليفربول، 2021-2022).
خط الوسط: البلجيكي إيدن هازارد (تشلسي، 2014-2015)، والبلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي، 2019-2020) والإنجليزي ستيفن جيرارد (ليفربول، 2013-2014) والجزائري رياض محرز (ليستر سيتي، 2015-2016).
خط الهجوم: الأوروغواياني لويس سواريز (ليفربول، 2013-2014) والأرجنتيني سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي، 2017-2018).
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