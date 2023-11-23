حضر محرز وغاب صلاح.. التشكيلة المثالية بالبريميرليغ في العقد الماضي

MENAFN - Amman Net) نشرت منصة "هوسكورد"، المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، تشكيلتها المثالية لأفضل أداء فردي موسمي للاعبين في آخر 10 سنوات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان النجم الجزائري رياض محرز لاعب "الأهلي" السعودي وقائد منتخب "محاربي الصحراء" الممثل الوحيد للكرة العربية والأفريقية في التشكيلة المثالية التي ضمت 11 لاعبا، بعضهم لا يزال يلعب في البريميرليغ، وآخرون انتقلوا إلى دوريات أخرى.

وكان لافتا غياب النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول عن التشكيلة.

واعتمدت المنصة في معيار أفضل تقييم فردي لـ11 لاعبا في كل المراكز خلال أي موسم من المواسم العشرة السابقة.

ووفق الإحصائيات لم يحظ أي جناح أيمن في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار 10 سنوات بتقييم موسمي أفضل من محرز. وشهد مركز الجناح الأيمن منافسة كبيرة بين عدة نجوم أبرزهم صلاح ومحرز.

وخاض محرز 284 مباراة كاملة في البريميرليغ مع فريقي ليستر سيتي ومانشستر سيتي، وسجل خلالها 82 هدفا وقدّم 65 تمريرة حاسمة، فضلا عن تتويجه بلقب المسابقة 5 مرات.

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أما قائد المنتخب المصري، فيبلغ رصيده من الأهداف 149 هدفا و68 تمريرة حاسمة، متفوقا بالأرقام على محرز لكن الاختيار يستند لأفضل أداء في موسم واحد وليس تراكميا عبر السنوات العشر الأخيرة.

وحصل محرز على تقييم موسمي بلغ (7.84) من أصل 10 درجات في موسم 2015- 2016 عندما أحرز لقب الدوري مع ليستر سيتي. بينما أعلى تقييم وصله صلاح كان (7.45) عن موسمه الأول مع ليفربول (2013-2014).

ولمع نجم محرز في البريميرليغ، عندما قاد ليستر سيتي لإحراز لقبه الأول والوحيد في تاريخ النادي بموسم (2015-2016) قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي في صيف 2018 ويكمل مسيرته مع السيتيزنز حيث توج بـ12 لقبا، بينها تتويجه بالثلاثية التاريخية، الموسم الماضي.

وتضم التشكيلة المثالية بحسب "هوسكورد":

حراسة المرمى: البولندي لوكاس فابينسكي (سوانزي سيتي، موسم 2014-2015)

خط الدفاع: النمساوي كريستيان فوش (ليستر سيتي، 2015-2016) والأرجنتيني نيكولاس أوتمايندي (مانشستر سيتي، 2016-2017) والهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول، موسم 2015-2016) والإنجليزي ألكسندر أرنولد (ليفربول، 2021-2022).

خط الوسط: البلجيكي إيدن هازارد (تشلسي، 2014-2015)، والبلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي، 2019-2020) والإنجليزي ستيفن جيرارد (ليفربول، 2013-2014) والجزائري رياض محرز (ليستر سيتي، 2015-2016).

خط الهجوم: الأوروغواياني لويس سواريز (ليفربول، 2013-2014) والأرجنتيني سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي، 2017-2018).