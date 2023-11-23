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نحن... بعد ثلاثين عاماً من غزّة الآن!

11/23/2023 2:12:40 AM
(MENAFN- Amman Net) هل يمكن للكتابة أن تحتمل كلّ هذا الأسى؟ وما الذي يمكن أن يقوله طفل بعد ثلاثين عامًا لم تعصف بذاكرته شلالات الدم والدمار التي نعيشها اليوم؟ كيف يمكن أن يصدّق أمرًا كهذا إن تسلل خلسة إلى مسامعه؟ هل سينظر في عينَي أُمّه ليتأكد من صحة ما سمِع، وهو يرى بأمّ عينيه الماضي الذي تمّ تزويره صورة وصوتًا، في زمن سيكون الذكاء الصناعي فيه قادرًا على صناعة أي شيء بدقة أكبر وإقناع أكثر من أعيننا، الآن، بآلاف المرات؟
لقد التقيتُ أناسًا لا يستطيعون أن يصدّقوا بعض ما حدث في الزمان القريب، أو البعيد نسبيًّا، وأعني القرن الماضي، إنهم يُشرعون أفواههم فتخرج منها كلمة واحدة لا غير: معقول؟!
هل يمكن أن يصدّق أولئك الذين يولدون اليوم، ونتمنى أن تكون لهم كل الفرص لأن يعيشوا الغد، كيف أن أنظمتنا العربية بقاداتها وجنرالاتها وأموالها وجيوشها لم تكن أكثر من خيبة وظلال شاحبة لا تستطيع حتى إطلاق رصاصة من ظلّ، من بندقية من ظلّ، من خندق من ظلّ، من عواصم من ظلّ، من جيوش من ظلّ؟
كيف يمكن أن يصدّق أن الكلام، حتى الكلام، لم يكن أكثر من بخار سرطانيّ فاسد في أفواه الزعماء والقادة؟ كيف على طفل أن يظلّ طفلا في الجهل وهم يوهمونه بالنجاح في دروس التربية الوطنية وهو يُمتحن مجيبًا على أسئلة حول مآثر هؤلاء الزعماء وبطولاتهم وقدراتهم على البناء ومساهماتهم في تغيير مسار الإنسانية نحو التقدّم والازدهار كقادة كونيين؟
ما الذي سيفعله الأبُ غدًا، وتفعله الأمُّ، وتفعله الجدّة والجدّ، حين يجلسون على أطراف أسرّة أحفادهم؟ ما الذي سيقولونه لهم، عن الطفولة التي عاشها هؤلاء الآباء والأجداد، وعن مساهماتهم في أن تكون أيام الأحفاد هي الأروع، والأوطان هي الأبهى، والأمان سيد الطرقات، والأفق نقيًّا يبشر بمئة شمس مشرقة قادمة؟
ما الذي سيقوله المعلّم في غرفة الدّرس، وتقوله المعلّمة، ويقوله الأستاذ الجامعيّ لطلبة وصلوا إليه من المدارس بلا ذاكرة، ليضمن النظامُ التعليميّ حينها أنهم لن يتخرجوا من الجامعة قبل أن تكون ذاكرتهم قد انمحت أكثر؟
ما الذي سيقوله الطبيب الذي استطاع أن يمنع بصفاء ضميره ارتعاشَ يديه أمام أسئلة حفيده الأول وهو يسأله ببراءة: كم من طفل ولِد على يديك، وهو يستعيد كم من ذراع بُترتْ واضطرّ أن يخفيها تحت سرير صاحبها، أو يرسلها مع شاب ليدفنها، شاب قد لا يعود، أو يعود بلا ذراعين أو قدمين؟
ما الذي سيقوله أبٌ حين يسأله طفله: ما هي أمنيات الأطفال التي كانت تتحقّق، حين كنتَ طفلاً؟ هل سيجيبه أنه لا ينسى أبدًا أحد الأطفال الذي رآه يبكي ويقول: كلّ ما أريده أن ألمسَ يدي، وهو يشير إلى مكان يده المبتورة؟ وكيف يمكن أن يجيب عن سؤال طفله إذا سأل: وهل كانت أيدي الصغار متباعدة إلى هذا الحدّ؟! ما الذي سيقوله وبأيّ لغة، في زمن تكون العربية فيه قد فقدت معناها وجدواها، وتمّ إخصاؤها، ووأد كل الكلمات التي لها علاقة بالكرامة والحياة والحق، والرّفض، والاحتجاج، والصدق؟ ما الذي سيقوله له إذا سأله: هل صحيح أنه، في أيامكم، كان هناك وحش كبير يقتل الصغار إذا ذهبوا إلى البحر، أو رآهم عائدين أو ذاهبين إلى مدارسهم، أو علم أنهم خُدج في حضانات المستشفيات؟ وأنه لم يترك لواحدة من الأمهات شَعرة واحدة من شَعر ابنها؟ أو أنه قتل كل أبنائها ووضع فوقهم جبلًا من الحجارة، ولم يترك لها واحدًا منهم؟
هل صحيح أن أحدًا من البشر لم يعترض طريقه؟
ما الذي سيقوله هذا وذاك وهذه وتلك؟ ما الذي سيقوله هؤلاء في زمن غير هذا بعد ثلاثين عامًا، في عالم عربي منزوع اللغة ومنزوع التاريخ ومنزوع الكرامة؟ أم ليس هناك ضرورة لقول أيّ شيء لأن المحو قد تمّ وأراحهم من كل الأسئلة البريئة الصّعبة هذه؟
هل سيكفّون عن الإنجاب هربًا من أسئلة صغار لم يولدوا بعد؟
ما الذي سيقوله الفلسطيني الذي نجا من لعنة الذلّ، والعربي الذي نجا، والإنساني الذي نجا، وقد غدوا مُطاردين، يمرون في الليل تحت شبابيك الصغار ويرتّبون لهم أحلامهم ويهمسون لهم بكلام لم يعودوا يسمعونه لا في البيت ولا في المدرسة ولا في الجامعة، كلام لا يجرؤ الأبناء على البوح به حتى لحبيباتهم، ولا تجرؤ الحبيبات على البوح به لعشاقهنّ؟
هل يمكن أن تكون هناك مساحة للحبّ والحياة في عالم كل نوافذه مغلقة، وعقول أبنائه مغلقة، وقلوب أبنائه مرهونة للعمى؟
هل سيُدَرَّسُ الكذب ليكون أعلى التخصصات وأكثرها دَرًّا للأرباح والنجاح في شبه الحياة، تحت شبه البيوت وشبه الأشجار وشبه الأمومة وشبه الأبوة وشبه الرّجولة وشبه الأنوثة وشبه الأرض وشبه السماء وشبه الطريق وشبه المدى؟
هل سيبقى للعربي من معنى غير تلك المعاني البريئة لأطفاله في عالم ستختفي فيه الإجابات، إذا تُركت غزة وحيدة اليوم؟
وبعــــد:
أيها العربي
لا تطلب من وطنك اليوم أكثر مما يستطيع
لقد فعل الكثير ليكون السجنُ لك
والهواء الأقل والفرح المحنّط لك
الرقابة وأرغفة المرارة لك
البيوت التي بلا نوافذ والسماء التي بلا شمس
والقمر المكسور الساقين
والشجرة العرجاء التي تطاردها جيوشه المنكسرة في كل الحروب، لك
لا تطلب أكثر من أغنيات مثقلة ظهورها بانتصاراته الوهمية
وأيام استقلال تبحث عنها في التقويم منذ ثمانين عامًا ولا تجد لها أثرًا
والإهانة الأكبر في كلّ مطار تصل إليه
كلما أشهرتَ جواز سفرك وتأمّلوا صورتك الشاحبة فيه
لقد أعدَّ لك الشوارع التي تحفّ بأرصفتها القبور كما أعدَّ لأحلامك الخيبات
لا تطلب من وطنك اليوم أكثر مما يستطيع
فلتكن طيبًا ولتكتفِ بكل هذه النِّعم:
أبٌ بلا رأس لا يكفّ عن الكلام
وأُمّ بلا ذراعين لا تكفّ عن احتضانك
وأطفال طيّعون كيوم بلا غد
وابتسامة مثل أربعين دمعة تشبهها
وعدوّ يدعوك للاقتراب منه كلما لمحك من قريب أو بعيد
لأنك أقلّ كثيرًا من أن يسير إليك كلما خطر بباله أن يقتلك
أيها العربيّ، سِرْ إلى هاويتك إذن
وإلى سؤال حفيدك الذي ينتظرك هناك بعد ثلاثين عامًا:
جدّي، هل سمعتَ من قبل بمدينة اسمها ((غزّة))؟

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